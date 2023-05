Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 9 e mercoledì 10 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata dalla prima di una serie di perturbazioni, che provocheranno condizioni di tempo instabile nel corso della settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 9 maggio "Irregolarmente nuvoloso, tendente a coperto in serata a partire dai settori occidentali. Nel pomeriggio isolate precipitazioni sui settori appenninici e meridionali; dalla serata ripresa delle piogge a partire dai settori occidentali. Venti: moderati da Nord-Est, tendenti a divenire meridionali in serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 10 maggio "Maltempo su tutta la regione fin dal mattino, con precipitazioni sparse che, nel pomeriggio, assumeranno carattere di rovescio o temporale, localmente più intensi e insistenti sui settori appenninici e meridionali. Fenomeni in attenuazione nel corso della notte. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno settentrionali in serata. Temperature: in calo, anche marcato nei valori massimi".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "precipitazioni sparse e temperature ben al di sotto della media del periodo".