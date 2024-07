Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 9 e mercoledì 10 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'anticiclone africano si sta rinforzando sul Mediterraneo centro occidentale. Esso, però, non si estende molto verso Nord, consentendo così, a correnti atlantiche sud-occidentale, di interessare l'Europa continentale. Tale configurazione comporta tempo stabile e temperature in aumento su buona parte dell'Italia peninsulare e tempo instabile lungo l'arco alpino e su gran parte delle regioni del Nord".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 9 luglio "tempo stabile con qualche innocuo addensamento pomeridiano sui rilievi. Cielo generalmente lattiginoso. Venti: deboli di direzione variabile, soffieranno dai quadranti settentrionali in serata. Temperature: in ulteriore aumento, con massime superiori ai 33 gradi".

Mercoledì 10 luglio "generalmente sereno, con velature in transito nella seconda parte della giornata.

Venti: deboli settentrionali al mattino, diverranno deboli, localmente moderati, occidentali dal pomeriggio. Temperature: in ulteriore aumento, con massime superiori ai 35 gradi".