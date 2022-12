Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 9 e sabato 10 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate all'8 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la pressione sul Mediterraneo centro occidentale è in decisa diminuzione; domani minimo depressionario su Ligure e Tirreno (1000 hPa), sabato pressione in ulteriore calo con minimo di 996 hPa sulle regioni centrali italiane. Domenica poche variazioni".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 9 dicembre "cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Venti: moderati o forti meridionali in particolare sui rilievi. Temperature: in ulteriore lieve aumento".

Sabato 10 dicembre "perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere temporalesco. Venti: moderati meridionali con rinforzi fino a forti sui rilievi meridionali. Temperature: in contenuto calo".

Domenica "nuvolosità variabile con rovesci sparsi, nevosi oltre i 1000 metri, nel corso della giornata". Lunedì, "da poco a parzialmente nuvoloso. Temperature in calo. Gelate mattutine martedì".