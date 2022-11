Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 8 e mercoledì 9 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 7 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Mediterraneo è interessato da una parziale rimonta dell'anticiclone africano, mentre il resto dell'Europa continentale subisce la presenza di flussi instabili di matrice atlantica".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 8 novembre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature in transito e locali addensamenti sui settori occidentali nel tardo pomeriggio/sera. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Mercoledì 9 novembre "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a nuvoloso nel pomeriggio con la possibilità di qualche debole pioggia su Alto Tevere e confine toscano. Venti: deboli meridionali con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: generalmente stazionarie; in aumento nei valori serali".

Da giovedì 10 novembre, si legge ancora sul sito, "tempo instabile per una serie di impulsi perturbati che interesseranno la Penisola".