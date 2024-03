Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 8 e sabato 9 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice di bassa pressione, che ieri ha provocato maltempo anche sulla nostra regione, ha portato il suo centro d'azione (1014 hPa) sul medio Adriatico, proseguendo la sua fase di colmamento. Sul Mediterraneo Occidentale, invece, assistiamo a una momentanea rimonta di un'alta pressione dinamica che precede un nuovo e intenso sistema depressionario, ora al largo della Galizia (995 hPa), che nei prossimi giorni darà luogo a un'intensa fase di maltempo su tutta la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 8 marzo "al primo mattino poco o irregolarmente nuvoloso. Nel pomeriggio nubi in aumento a partire dai settori orientali. In serata generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse sui settori occidentali che, nel corso della notte, si estenderanno a tutta la regione aumentando d'intensità. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Temperature: minime in sensibile diminuzione, massime in aumento, in sensibile aumento nei valori serali. Possibili gelate mattutine, anche nei fondovalle".

Sabato 9 marzo "moderato maltempo nel corso della mattinata con precipitazioni da isolate a sparse, in attenuazione nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio isolate piogge intermittenti di debole intensità in esaurimento verso sera. Venti: moderati meridionali, in calo la sera. Temperature: minime in sensibile aumento; massime e valori serali senza variazioni di rilievo".