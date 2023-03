Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 marzo pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "correnti occidentali moderatamente instabili interessano l'Italia. Ciò provocherà tempo incerto e variabile anche sull'Umbria oggi e nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 8 marzo "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, più probabili sui settori meridionali. Possibili nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1200-1500m. Fenomeni in rapido esaurimento già nel primo pomeriggio. Venti: forti o molto forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sui crinali appenninici; diverranno moderati nel pomeriggio. Temperature: in ulteriore aumento".

Giovedì 9 marzo "nuvolosità irregolare, a tratti compatta, tendente a coperto in serata. Bassa probabilità di precipitazioni. Venti: forti o di burrasca al mattino con ulteriori rinforzi lungo i crinali appenninici. Diverranno moderati, tendenti a deboli, dal tardo pomeriggio. Temperature: in lieve aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo instabile venerdì, con possibili rovesci o temporali sui settori appenninici e meridionali. Migliora nel fine settimana".