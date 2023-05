Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 8 e martedì 9 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura atlantica attualmente sulla Francia si porterà sull'Italia nord occidentale nella serata di oggi, domenica. Domani isolamento di un vortice sul Mediterraneo centrale cui si assoceranno condizioni di instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 8 maggio "da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con rovesci sparsi e locali temporali nel pomeriggio. Generale cessazione dei fenomeni in serata con schiarite. Venti: deboli settentrionali (Nord-Est). Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione (18-21 °C in pianura)".

Martedì 9 maggio "cielo parzialmente nuvoloso. Venti: deboli settentrionali. Temperature: minime in calo, massime in aumento".

Mercoledì 10 maggio "condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi".