Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 8 e martedì 9 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a domenica 7 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura in transito sull'Europa centrale richiama masse d'aria umida e calda verso l'Italia; sulle regioni centrali il flusso si manterrà per lo più stabile, salvo modesta convezione sui rilievi appenninici. Da lunedì pressione in aumento".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 8 luglio "sereno o poco nuvoloso, salvo nubi basse in nottata e al primo mattino in dissolvimento. Venti: deboli variabili. Temperature: in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi (punte di 33-34 °C in pianura)".

Martedì 9 luglio "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Temperature: minime stazionarie, massime in ulteriore aumento con punte di 35-36 °C in pianura".