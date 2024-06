Meteo, che tempo farà nei giorni delle elezioni: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nei giorni delle elezioni. Ecco le previsioni meteo per sabato 8 e domenica 9 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione dinamica, di matrice africana, sta transitando sul Mediterraneo Centrale garantendo tempo bello e stabile su gran parte della Penisola. Temperature in aumento che, facilmente, andranno oltre la media del periodo. Da domenica pomeriggio veloce e drastico peggioramento per un primo impulso perturbato che aprirà la strada, ad inizio della prossima settimana, ad una perturbazione più intensa e strutturata".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 8 giugno "ancora tempo bello e stabile con velature in transito che, verso sera, tenderanno a divenire più compatte. Ancora innocui addensamenti sui rilievi, specie quelli orientali. Venti: da deboli a moderatati sud-occidentali, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: in ulteriore aumento, con massime intorno o poco superiori ai 30 gradi e, comunque, oltre la media del periodo".

Domenica 9 giugno "poco nuvoloso al mattino con velature via via più compatte e addensamenti cumuliformi sparsi nelle ore centrali della giornata a cui potranno essere associati brevi piovaschi. Peggiora ulteriormente in serata con piogge che potranno interessare i settori occidentali e meridionali della regione. Venti: deboli meridionali al mattino; da moderati a forti dal pomeriggio. Temperature: in sensibile calo le massime".