Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 7 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da correnti occidentali animate da un vortice di bassa pressione in area scandinava. In seno ad esse scorre aria fredda ed instabile in discesa fino al Mediterraneo centro-occidentale".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 8 dicembre "Tempo variabile con isolate precipitazioni residue sui settori meridionali al mattino. Nel pomeriggio precipitazioni più sparse ed irregolari su gran parte della regione, con la possibilità di qualche breve rovescio sui settori orientali. Peggiora con decisione in tarda nottata, con precipitazioni diffuse su tutta l'Umbria. Venti: meridionali: deboli al mattino, moderati nel pomeriggio, forti dalla sera. Temperature: in lieve calo le massime".

Venerdì 9 dicembre "Fin dal primo mattino si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse che, nel pomeriggio, assumeranno carattere di rovesci o temporale. Le precipitazioni saranno insistenti in serata e nel corso della notte. Venti: forti meridionali con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Temperature: stazionarie, senza sostanziali differenze tra le massime e le minime".

Sabato, si legge ancora sul sito, "previsto maltempo con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, intense ed insistenti nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi solo nella mattinata di domenica in concomitanza di un netto calo delle temperature".