Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà a Pasqua. Ecco le previsioni meteo per sabato 8 e domenica 9 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "circolazione settentrionale con discesa di un nucleo di aria fredda e instabile dal nord Atlantico che interesserà anche l'Umbria soprattutto tra la sera di oggi e la prima parte di sabato".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 8 aprile "molto nuvoloso in mattinata, tendenza a schiarite dal pomeriggio. Piogge e rovesci nella notte e in mattinata, in esaurimento nel pomeriggio. Neve sull'Appennino oltre 1300-1400 metri di quota. Venti: tra deboli e moderati da nord-est. Temperature: minime in aumento, massime in calo".

Domenica 9 aprile "nuvoloso nella notte e in mattinata, schiarite dal pomeriggio. Possibilità di isolati rovesci in particolare sulle zone occidentali e meridionali. Venti: moderati da nord-est con rinforzi sui rilievi. Temperature: stazionarie".

Fino a mercoledì, si legge ancora sul sito, "tempo nel complesso stabile e soleggiato".