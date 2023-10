Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile sul Mediterraneo Occidentale e gran parte della Penisola. Tuttavia, il suo margine più orientale ha subito un indebolimento consentendo a correnti atlantiche, più fresche, di scendere lungo l’Adriatico e le regioni Balcaniche".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 7 ottobre "poco nuvoloso al mattino con velature in transito e radi addensamenti cumuliformi sui settori Appenninici. Soleggiato dal pomeriggio. Possibili foschie nelle vallate al primo mattino. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 8 ottobre "tempo bello e stabile con qualche nube in transito nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile, diverranno nord-occidentali in serata. Temperature: in aumento, con massime prossime ai 30 gradi".