Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per lunedì 7 e martedì 8 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 6 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario centrato sullo Ionio si muove verso sud-est determinando tempo perturbato sul sud Italia. Pressione in aumento per l'estensione verso nord-est di un anticiclone attualmente su Spagna e Francia".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 7 novembre "Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento".

Martedì 8 novembre "Cielo: sereno o temporaneamente velato. Venti: deboli variabili. Temperature: in lieve aumento".

Mercoledì 9 e Giovedì 10 novembre, si legge ancora sul sito, "tempo stabile".