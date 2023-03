Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 7 e mercoledì 8 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da correnti occidentali in seno alle quali si innestano una serie di impulsi perturbati che saranno responsabili della variabilità attesa nel corso della settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 7 marzo "cielo irregolarmente nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio, dapprima per velature d'alta quota, seguite da nubi di media e bassa quota a cui, nel corso della serata saranno associate precipitazioni via via più intense nel corso della nottata successiva: a partire dai settori occidentali e in rapida estensione a tutta la regione. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo ulteriore dalla serata, specie in Appennino. Temperature: stazionarie le massime, in aumento le minime".

Mercoledì 8 marzo "piogge al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali e a ridosso della dorsale appenninica. Fenomeni in rapido esaurimento nel corso del pomeriggio a partire dai settori occidentali. Venti: da forti a burrasca meridionali, caleranno d'intensità nel corso del pomeriggio. Temperature: in aumento".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Tempo incerto con possibile spiccato maltempo nella giornata di venerdì, più stabile nel fine settimana".