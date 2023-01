Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 7 e domenica 8 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 6 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "anticiclone in indebolimento sul Mediterraneo per via dell'avvicinamento di una profonda depressione atlantica. Domani pressione in calo, tra domenica e lunedì transito di un sistema frontale".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 7 gennaio "cielo nuvoloso per nubi basse; locali schiarite in montagna. Venti: deboli meridionali con rinforzi da pomeriggio. Temperature: stazionarie".

Domenica 8 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di isolate piogge. Peggioramento in serata-nottata con precipitazioni via via più diffuse. Venti: moderati da sud. Temperature: stazionarie".

Lunedì, si legge ancora sul sito, "perturbato con piogge e rovesci"; martedì "miglioramento".