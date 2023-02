Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Europa Orientale e il Bacino Mediterraneo sono interessati da aria gelida e secca proveniente dalle pianure Russe".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 7 febbraio "cielo prevalentemente sereno con locali addensamenti sui rilievi orientali. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, con ulteriori rinforzi in Appennino. Temperature: senza variazioni di rilievo su valori bassi, con possibilità di locali gelate al primo mattino e nottetempo".

Mercoledì 8 febbraio "cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio con addensamenti più consistenti sulla dorsale appenninica dove non si esclude nevischio o neve ventata, in corrispondenza dei crinali e sui versanti esposti a est lungo il confine marchigiano. Venti: forti da Est-Nord-Est, tendenti a calare in nottata. Temperature: senza variazioni di rilievo su valori bassi, con possibilità di locali gelate al primo mattino e nottetempo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "Ancora possibilità di nevischio o neve ventata, in corrispondenza dei crinali e sui versanti esposti a est lungo il confine marchigiano. Migliora nei giorni successivi con temperature in aumento nel fine settimana".