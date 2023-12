Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso nord-occidentale sta interessando la Penisola senza provocare fenomeni particolari. La situazione si manterrà abbastanza stabile almeno fino a giovedì".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 7 dicembre "al mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, in progressivo sollevamento. In serata aumento della nuvolosità sui settori appenninici. Venti: deboli settentrionali. Temperature: in ulteriore diminuzione le minime, con possibili locali gelate, al primo mattino e nottetempo, anche a quote basse".

Venerdì 8 dicembre "nuvolosità in rapido aumento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio generalmente nuvoloso con qualche isolata pioggia, più probabile sui settori occidentali, in rapido esaurimento prima di sera. Venti: deboli variabili al mattino, dai quadranti settentrionali dal pomeriggio. Temperature: minime stazionarie con la possibilità di locali gelate al primo mattino; massime in calo".