Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 7 e martedì 8 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "saccatura in allontanamento verso est, ma nuovo cavo d'onda in transito sul centro-nord Italia tra oggi e domani con locale instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 7 agosto "sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui settori appenninici associati a locali piogge. Venti: deboli settentrionali. Temperature: in lieve calo su valori ancora al di sotto delle medie del periodo".

Martedì 8 agosto "sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte e stratificate. Venti: deboli variabili. Temperature: in ulteriore diminuzione nei valori minimi, in aumento le massime".