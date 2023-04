Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 7, sabato 8, Pasqua e Pasquetta, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione e tempo stabile oggi, più variabile domani".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 7 aprile "cielo poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Venti: deboli-moderati meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Sabato 8 aprile "cielo nuvoloso, possibili rovesci. Venti: deboli/moderati settentrionali. Temperature: stazionarie".

Domenica di Pasqua, si legge ancora sul sito, "possibilità di rovesci nel pomeriggio". Lunedì di Pasquetta "soleggiato".