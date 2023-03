Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 6 e martedì 7 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in calo sulle regioni centro settentrionali. Flusso umido occidentale destinato a persistere per gran parte della settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 6 marzo "nuvoloso con locali piogge sparse. Venti: deboli di Libeccio in graduale intensificazione fino a forti in Appennino. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime".

Martedì 7 marzo "nuvoloso o molto nuvoloso. Venti: moderati di Libeccio con rinforzi sui rilievi. Temperature: stazionarie o in aumento le minime".

Mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, si legge ancora sul sito, "nuvoloso o molto nuvoloso con locali deboli piogge sparse. Venti moderati di Libeccio con rinforzi sui rilievi. Temperature in aumento".