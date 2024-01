Freddo, temporali e neve sull'Appennino: le previsioni meteo della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana dell'Epifania. Ecco le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura di matrice atlantica, alimentata da una discesa d'aria artica, sta espandendo sull'Europa Occidentale spostandosi verso Levante. Da domani essa darà luogo ad un minimo depressionario sul Mediterraneo centrale che attiverà un richiamo d'aria di matrice scandinavo-siberiana che darà luogo a maltempo ed un netto calo delle temperature nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 6 gennaio "Maltempo nel corso della giornata, al mattino più insistenti sui settori occidentali che, a metà giornata, si estenderanno al resto della regione. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale e, in serata, qualche nevicata in area Sibillini fino a 1700-1800m circa. Venti: da moderati a forti meridionali al mattino, ruoteranno nel corso del pomeriggio divenendo deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: in diminuzione".

Domenica 7 gennaio "ancora maltempo con precipitazioni sparse, localmente più intense sui settori orientali dal pomeriggio. Possibili nevicate in Appennino fino a 1600-1800m, localmente più intense in area Sibillini.

Venti: deboli settentrionali al mattino, diverranno forti nord-orientali nel pomeriggio con ulteriori rinforzi su crinali umbro-marchigiani. Temperature: in diminuzione, anche sensibile".