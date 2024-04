Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la rimonta dell'alta pressione africana sul Mediterraneo Occidentale e la sua presenza stabile nei prossimi giorni garantirà tempo bello sull'Italia almeno fino all'inizio della prossima settimana. Le temperature aumenteranno e saranno quasi ovunque al di sopra della media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 6 aprile "giornata soleggiata con qualche velatura in transito al mattino. Al primo mattino possibili foschie nelle vallate. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento".

Domenica 7 aprile "giornata soleggiata con qualche velatura in transito in serata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento, specie le massime".