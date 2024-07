Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "prevalenza di tempo stabile su gran parte del Belpaese, nonostante una saccatura atlantica in avvicinamento".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 6 luglio "sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi e velature in transito in serata. Venti: deboli meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Domenica 7 luglio "prevalenza di cielo nuvoloso con possibilità di qualche isolata precipitazione nel corso della giornata, specie nel pomeriggio lungo la catena appenninica. Venti: in prevalenza moderati meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Lunedì 8 luglio "poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie o in leggero aumento nei valori massimi".