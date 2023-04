Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 6 e venerdì 7 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 5 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "L'Europa centro-orientale e il Mediterraneo sono interessati da una vasta saccatura in quota alimentata da aria fredda e instabile: essa stazionerà sulle medesime zone anche nei giorni successivi, eccezion fatta per un breve e momentaneo miglioramento nella giornata di domani".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 6 aprile "Sereno o poco nuvoloso al mattino; nubi irregolari dal pomeriggio. Venti: da deboli a moderati nord-orientali, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Diverranno deboli nord-occidentali nel corso del pomeriggio. Temperature: massime in aumento; minime in ulteriore calo con possibilità di gelate al primo mattino e nottetempo, nelle vallate, anche a quote basse".

Venerdì 7 aprile "Irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel corso della giornata. Dal tardo pomeriggio attese precipitazioni isolate che, nel corso della notte tenderanno a divenire sparse, aumentando d'intensità. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati meridionali nel pomeriggio aumentando d'intensità nel corso della notte. Temperature: in aumento".

Sabato 8 aprile "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento della serata". Domenica 9 aprile "tempo incerto con fenomeni residui al mattino e nel primo pomeriggio".