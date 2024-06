Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una veloce perturbazione di origine atlantica sta transitando lungo l'Europa e il Mediterraneo dando luogo a condizioni di tempo instabile anche sulle regioni italiane, in particolare quelle settentrionali. Da domani rimonterà l'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 5 giugno "Ancora nuvolosità irregolare, a tratti più compatta sui rilievi nel pomeriggio, ma con bassa probabilità di pioggia. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: in ulteriore aumento".

Giovedì 6 giugno "sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in transito nel pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno occidentali nel pomeriggio. Diverranno di direzione variabile in Appennino in serata. Temperature: in aumento, con massime prossime ai 27-28 gradi".