Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 5 e venerdì 6 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione di matrice africana si va consolidando sul Mediterraneo Occidentale. Tale configurazione resterà stabile per alcuni giorni, garantendo tempo bello e stabile sulla Penisola con temperature in aumento su valori di inizio estate".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 5 aprile "sereno o poco nuvoloso, specie per velature in transito. Al primo mattino e durante le ore notturne foschie o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a meridionali nelle ore pomeridiane. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime".

Sabato 6 aprile "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in ulteriore lieve aumento".