Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 5 e domenica 6 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta e profonda saccatura, con asse che va dalla Scandinavia alle Isole Baleari, sta penetrando sul Mediterraneo. Essa è preceduta da un vasto fronte freddo che sta già interessando la Penisola e sarà il responsabile del maltempo atteso oggi e domani".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 5 agosto "ancora tempo instabile fin dal mattino con precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere più sparsi assumendo carattere temporalesco, specie sui settori meridionali e orientali. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi rapidamente in serata fino a esaurirsi quasi ovunque nottetempo. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile, diverranno moderati da Nord-Ovest nel pomeriggio per poi calare in serata. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo, in diminuzione più decisa le minime".

Domenica 6 agosto "tempo incerto con nuvolosità irregolare al mattino e qualche breve e isolato rovescio o temporale pomeridiano più probabile lungo la dorsale appenninica. Venti: moderati sud-occidentali al mattino; da moderati a forti occidentali nel pomeriggio, deboli da NO in serata. Temperature: minime stazionarie; massime in aumento".