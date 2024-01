Meteo, che tempo farà nel fine settimana dell'Epifania: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana dell'Epifania. Ecco le previsioni meteo per venerdì 5 e sabato 6 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 4 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "flussi occidentali mediamente stabili scorrono sul bacino mediterraneo, confinando le perturbazioni atlantiche a scorrere sull'Europa Continentale e oltre l'arco alpino. Nelle prossime ore una consistente discesa d'aria artica sul vicino Atlantico darà luogo a una profonda saccature che, a partire da domani, si sposterà sul Mediterraneo Occidentale, dando luogo a condizioni di maltempo di stampo invernale sull'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 5 gennaio "nuvoloso fin dal mattino con le prime precipitazioni sui settori occidentali già in tarda mattinata. Dal pomeriggio precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di locale rovescio o temporale, più probabile sui settori occidentali e settentrionali. Parziale attenuazione dei fenomeni in Appennino in serata. Venti: moderati meridionali al mattino, diverranno forti nel corso della giornata con ulteriori rinforzi sui settori occidentali dalla serata. Temperature: in diminuzione sensibile le minime, stazionarie o in lieve calo le massime; in sensibile aumento nei valori serali".

Sabato 6 gennaio "ancora una giornata di maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in momentanea attenuazione nella serata, in esaurimento sui settori sud-occidentali nottetempo.

Venti: da moderati a forti meridionali con rinforzi ulteriori sui settori occidentali; in attenuazione nel pomeriggio, tendenti a ruotare disponendosi da Nord-Est. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".

Domenica 7 gennaio, si legge ancora sul sito, "ancora maltempo con precipitazioni più intense lungo la dorsale appenninica dove non si esclude qualche nevicata nel pomeriggio/sera in Area Sibillini e Appennino di Foligno. Migliora ad inizio della prossima settimana con temperature in rapida discesa verso valori decisamente invernali".