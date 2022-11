Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 4 e sabato 5 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 3 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'anticiclone africano si è ritirato verso Sud, lasciando campo libero a correnti occidentali sull'Europa ed il Mediterraneo che preannunciano l'arrivo alle nostre latitudini di una intensa perturbazione atlantica, pilotata da un vasto vortice depressionario con centro d'azione (974 hPa) a sud delle Isole Faroe".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 4 novembre "cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni fin dal mattino, anche a carattere di rovescio o temporale in rapida estensione a tutta la regione. Dal pomeriggio fenomeni in progressiva attenuazione, fino ad un momentaneo esaurimento in serata. Venti: da moderati a forti meridionali con ulteriori rinforzi sui settori appenninici. In attenuazione in serata, tendenti a ruotare dai settori settentrionali. Temperature: massime in calo; minime in marcato aumento".

Sabato 5 novembre "ancora maltempo con cielo nuvoloso sui settori orientali con precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio a ridosso dell'Appennino, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Su resto della regione nuvolosità irregolare con la possibilità di qualche isolata pioggia al mattino e nel primo pomeriggio.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al mattino, diverranno forti o molto forti nel pomeriggio con ulteriori rinforzi sui settori appenninici. Temperature: in calo, anche sensibile nei valori minimi".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "in rapido miglioramento domenica, tempo più stabile ad inizio della prossima settimana".