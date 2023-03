Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 4 e domenica 5 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a venerdì 3 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il ciclone mediterraneo è in fase di esaurimento, spostandosi lentamente verso Est lungo il Mediterraneo Centrale. Ancora perturbato al Centro e al Sud, migliora ulteriormente al Settentrione".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 4 marzo "Instabilità residua sui settori sud-orientali della regione, miglioramento generale sul resto della regione. In serata cielo poco nuvoloso ovunque. Venti: da forti a moderati settentrionali, tendenti a deboli in serata. Temperature: massime in aumento; calo nei valori serali".

Domenica 5 marzo "Bel tempo, con nubi in aumento dalla serata.

Venti: deboli settentrionali, in rinforzo in serata. Temperature: minime in sensibile diminuzione, con possibilità di locali gelate mattutine anche a bassa quota. Massime stazionarie o in lieve aumento".

A inizio settimana, si legge ancora sul sito, "tempo instabile per il veloce transito di modeste perturbazioni settentrionali".