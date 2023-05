Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 4 e venerdì 5 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una circolazione depressionaria insiste sul territorio italiano, mantenendo condizioni di generale instabilità. Domani, l’espansione di un robusto promontorio dal Mediterraneo occidentale favorirà l’allontanamento dell’elemento perturbato verso la Grecia, riportando condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato con temperature in generale aumento".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 4 maggio "tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per innocui sviluppi pomeridiani sui rilievi.

Venti: forti di Nord-Est al mattino, tendenti a calare d'intensità nel pomeriggio. Temperature: minime in calo, anche sensibile nei valori serali; massime in aumento".

Venerdì 5 maggio "sereno o poco nuvoloso per qualche innocuo sviluppo cumuliforme, più probabile a ridosso dei rilievi. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento le massime, in calo le minime".