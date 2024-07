Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 4 e venerdì 5 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera favoriscono una moderata instabilità su gran parte della nostra penisola".

Giovedì 4 luglio "residui temporali nella prima parte della giornata. Poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso dal tardo pomeriggio. Venti: di direzione variabile, tendenti a deboli meridionali in serata. Temperature: minime in calo, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con punte fino a 30-32 gradi".

Venerdì 5 luglio "sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo e massime in sensibile aumento con punte di 35 gradi in pianura".