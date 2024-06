Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 4 e mercoledì 5 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice di bassa pressione, in fase di colmamento, insiste sulla Penisola, spostandosi lentamente verso Levante".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 4 giugno "cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti pomeridiani a cui faranno seguito brevi ed isolati rovesci, più probabili a ridosso dell'Appennino. Migliora in serata. Venti: moderati sud-occidentali con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Tendenti nuovamente a calare in serata. Temperature: in aumento".

Mercoledì 5 giugno "residua instabilità con qualche piovasco sui rilievi orientali nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli occidentali; diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: in ulteriore aumento".