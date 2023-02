Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 4 e domenica 5 febbraio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione mantiene la sua posizione sull'Europa Occidentale, garantendo tempo generalmente stabile su gran parte della Penisola e temperature oltre la media del periodo. Domenica un nucleo d'aria fredda scandinava scenderà sull'Italia: essa si unirà a una saccatura retrograda sui Balcani e darà luogo alla discesa di aria fredda dalle pianure russe sul Mediterraneo Occidentale, provocando un netto calo delle temperature con giornate molto fredde anche sulle nostre regioni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 4 febbraio "Ancora foschie dense o nebbie a banchi al mattino, in rapido sollevamento. Seguiranno ampi rasserenamenti, anche durante la notte. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; diverranno moderati da Nord-Nord-Est nel pomeriggio, rinforzando sui settori orientali in serata. Temperature: massime in aumento, anche sensibile; in marcata diminuzione nei valori serali".

Domenica 5 febbraio "Bel tempo al mattino; nubi in aumento nel pomeriggio, con addensamenti più consistenti a partire dai settori appenninici. Venti: da moderati a forti di Nord-Est con ulteriori rinforzi sui crinali appenninici. Temperature: in marcata diminuzione con possibili gelate al mattino e nottetempo".

L'inizio della prossima settimana, si legge ancora sul sito, sarà "all'insegna dell'incertezza, con clima freddo e rischio di gelate anche in pianura".