Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 4 e venerdì 5 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "flussi occidentali di matrice atlantica portano sulla Penisola corpi nuvoloso a cui sono associate modeste precipitazioni. A partire da domani assisteremo alla rimonta di un'alta pressione dinamica che manterrà condizioni di tempo stabile almeno fino a domenica".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 4 aprile "poco o irregolarmente nuvoloso, con velature più spesse in transito nel pomeriggio. Al primo mattino foschie o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali che torneranno a formarsi nelle ore notturne. Venti: deboli meridionali al mattino e nella serata; occidentali nel pomeriggio. Temperature: in lieve aumento".

Venerdì 5 aprile "poco o irregolarmente nuvoloso, con velature in transito. Al mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile tendenti a meridionali nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio. Temperature: in aumento, specie le massime".