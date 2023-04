Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 4 e mercoledì 5 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una discesa d'aria fredda, di matrice baltica, fino alle nostra latitudini ha dato origine a una profonda saccatura sul cui vertice si è sviluppato un intenso vortice depressionario, centrato in area ionica. Esso sta dando luogo a intenso maltempo sulle regioni Meridionali e un generale calo delle temperature su tutta la Penisola, accompagnato da ventilazione molto sostenuta".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 4 aprile "al primo mattino maltempo sui settori appenninici, soprattutto quelli meridionali, dove si prevedono nevicate fino 500-700m. Migliora rapidamente nel corso della mattinata. Nel pomeriggio prevista solo innocuo nuvolosità residua in appennino e poche nubi sul resto della regione. Venti: da forti a burrasca da Nord-Est, in attenuazione dalla serata. Temperature: in ulteriore sensibile calo, con la possibilità di locali gelate: a quote collinari al mattino e, localmente più in basso, nella nottata".

Mercoledì 5 aprile "sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali; irregolarmente nuvoloso su quelli orientali con qualche debole precipitazione pomeridiana, anche a carattere nevoso a quote collinari. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, tendenti a calare in serata. Temperature: in lieve aumento le massime. In ulteriore calo le minime, con la possibilità di locali gelate al primo mattino e nottetempo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "peggioramento in vista per il fine settimana".