Afa e temporali, le previsioni dell'esperto di 3b meteo per l'Umbria

"Sull'Umbria ci attendono giornate dal clima estivo, seppur caratterizzate almeno sino a venerdì da una diffusa variabilità pomeridiano-serale associata a brevi ed isolati rovesci a carattere temporalesco, sui settori appenninici e in sconfinamento anche alle aree di pianura", spiega Stefano Ghisu, esperto di 3b meteo. "In questi giorni - prosegue - il clima si manterrà molto caldo, con temperature massime entro i 33-35°C, e locali picchi di 36°C sul ternano; caldo e afa destinati ad aumentare nel weekend quando è prevista una decisa rimonta dell'Anticiclone Africano, sole prevalente con massime che potranno raggiungere i 35-37°C su pianure e fondovalle specie tra Ternano e basso Perugino. Venti a tratti moderati, inizialmente occidentali, da venerdì in rotazione dai quadranti Nordest".

Meteo, ecco le previsioni per Perugia e Terni

Meteo Perugia: "Almeno fino a venerdì le giornate saranno caratterizzate da sole prevalente al mattino e da variabilità tra metà pomeriggio e prima sera, associata ad occasionali rovesci e possibili brevi spunti temporaleschi. Temperature massime prossime i 31-33°C. Segue un weekend soleggiato con caldo e afa in aumento; previste punte di 33-35°C".

Meteo Terni: "Almeno fino a venerdì le giornate saranno caratterizzate da sole prevalente al mattino e da variabilità tra metà pomeriggio e prima sera, associata ad occasionali rovesci e possibili brevi spunti temporaleschi. Temperature massime prossime i 34-35°C. Segue un weekend soleggiato con caldo e afa in aumento; previste punte locali di 35-37°C".