Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta. Ecco le previsioni meteo per domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "flusso mite e umido meridionale sulla nostra penisola con le regioni meridionali interessate da alta pressione e tempo stabile e quelle settentrionali che invece si trovano sul fianco occidentale del promontorio di alta pressione e pertanto interessate da condizioni di instabilità atmosferica. La situazione è prevista sbloccarsi nel corso della giornata di lunedì quando il cedimento dell'alta pressione favorirà il transito verso levante dell'area di bassa pressione".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 31 marzo "nuvoloso in mattinata, velato dal pomeriggio. Venti: deboli o moderati da sud. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie".

Lunedì 1 aprile "transito di un sistema perturbato associato a precipitazioni su tutta la regione a partire dalla tarda mattinata-primo pomeriggio. Venti: deboli o moderati da sud-ovest. Temperature: minime in aumento, massime in calo anche sensibile".