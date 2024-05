Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a giovedì 30 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Mediterraneo Occidentale e la Penisola Iberica sono interessati da un'alta pressione di matrice azzorriana, mentre tutto il resto dell'Europa è interessato da una vasta saccatura, con asse principale che va dal Mar di Norvegia fino alla Penisola Anatolica, in seno alla quale si vanno sviluppando una serie di vortici depressionari, responsabili, anche, degli impulsi perturbati che vanno a interessare la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 31 maggio "ripresa delle piogge al mattino, assumendo carattere di rovescio o temporale nel corso della giornata, specie sui settori settentrionali e lungo l'Appennino. Migliora nel corso del pomeriggio con la cessazione dei fenomeni prima di sera. Venti: forti dai quadranti meridionali con ulteriori rinforzi fino a burrasca sui settori orientali della regione. Diverranno moderati e poi deboli meridionali nel corso della sera/notte. Temperature: in aumento al mattino, in sensibile calo nei valori serali".

Sabato 1 giugno "momentaneo miglioramento, anche se il cielo sarà da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Tuttavia non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: da moderati a forti meridionali, tendenti a calare dal tardo pomeriggio. Temperature: in sensibile diminuzione le minime, in aumento le massime".

Domenica 2 giugno "ancora tempo incerto con un peggioramento nel pomeriggio per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e lungo a dorsale appenninica".