Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "condizioni di alta pressione e tempo nel complesso stabile".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 31 luglio "sereno o poco nuvoloso in mattinata, nubi in aumento nel pomeriggio sule zone appenniniche, dove non si escludono locali brevi temporali. Venti: deboli variabili. Temperature: stazionarie".

Martedì 1 agosto "sereno o temporaneamente velato. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: pressoché stazionarie".