Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 30 e venerdì 31 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sul Mediterraneo Occidentale è presente un promontorio dinamico d'alta pressione, in estensione verso Levante. Tuttavia esso non risulta particolarmente solido e verrà eroso, già domani, da correnti nord-occidentali atlantiche in seno alle quali, a partire da venerdì, si innescheranno degli impulsi perturbati responsabili del tempo instabile atteso per il fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 30 marzo "Velature in transito, anche compatte al mattino; rasserena nel pomeriggio. Nuovo aumento della nuvolosità in serata. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori minimi".

Venerdì 31 marzo "da irregolarmente nuvoloso a coperto, soprattutto al mattino e in serata. Possibili isolate precipitazioni in serata sui settori settentrionali e lungo l'Appennino. Venti: da moderati a forti meridionali, con possibili raffiche fino a burrasca tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Nel fine settimana "tempo instabile, con isolati piovaschi nel pomeriggio di sabato e la possibilità di rovesci o temporali in quello di domenica".