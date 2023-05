Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 30 e mercoledì 31 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'anticiclone delle Azzorre si va espandendo sull'Europa Settentrionale, mentre il bacino del Mediterraneo è interessato d un vasta fascia di bassa pressione che, seppur lasca, è in grado di favorire condizioni d'instabilità anche sull'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 30 maggio "Ancora instabilità pomeridiana con rovesci o temporali sparsi, localmente più intensi sulla dorsale appenninica, in esaurimento al calar del sole. Venti: da deboli a moderati dai quadranti nord-orientali. Temperature: in lieve calo".

Mercoledì 31 maggio "permangono condizioni d'instabilità pomeridiana con rovesci o temporali sparsi, anche localmente intensi. I fenomeni si esauriranno in serata. Venti: moderati dai quadranti nord-orientali. Temperature: in ulteriore lieve calo le massime".