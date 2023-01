Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 30 e martedì 31 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un robusto campo di alta pressione interessa l'Europa occidentale; una depressione in fase di colmamento è ancora presente sul Mediterraneo centrale e continua a favorire l'afflusso di aria fredda da nord su gran parte della penisola italiana".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 30 gennaio "cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Venti: deboli da sud-ovest. Temperature: minime in sensibile calo con gelate sui fondovalle".

Martedì 31 gennaio "cielo in mattinata poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso; sereno dal pomeriggio. Venti: deboli variabili in prevalenza dai quadranti settentrionali. Temperature: in lieve aumento sia le mini me che le massime ma in rapido calo dopo il tramonto".

Mercoledì e giovedì, si legge ancora sul sito, "flusso in prevalenza settentrionale e cielo parzialmente nuvoloso. Non sono previste precipitazioni di rilievo".