Meteo, che tempo farà a Capodanno: le previsioni

Che tempo farà a Capodanno. Ecco le previsioni meteo per venerdì 30 e sabato 31 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 29 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "L'Italia è interessata dal veloce transito di un'oscillazione del flusso principale che darà luogo a qualche debole precipitazione al centro-nord. Da sabato prevista la rimonta dell'alta pressione africana, con temperature abbondantemente oltre la media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 30 dicembre "Irregolarmente nuvoloso con piogge isolate ed intermittenti nelle ore centrali della giornata, in esaurimento nel corso del pomeriggio. Venti: moderati meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 31 dicembre "Foschie dense al primo mattino e possibilità di nebbie a banchi nottetempo, nelle vallata e pianure. Nelle ore diurne prevista nuvolosità irregolare. Venti: deboli meridionali al mattino, di direzione variabile il resto della giornata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime".

Sul lungo periodo, si legge sul sito, "Tempo stabile a Capodanno ed inizio prossima settimana".