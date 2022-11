Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 3 e venerdì 4 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 2 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l’anticiclone ancora parzialmente presente sull’Italia, lascia progressivamente il passo ad una perturbazione atlantica, che dalla seconda parte della giornata di domani inizierà ad interessare con piogge e temporali il Nord-Ovest, per poi estendersi a gran parte del Paese nella successiva giornata dei venerdì. La ventilazione da domani tornerà a rinforzare in generale dai quadranti meridionali e successivamente di maestrale sulla Sardegna e occidentale su settori tirrenici e Sicilia. Le temperature da venerdì subiranno una sensibile, seppur temporanea, diminuzione".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 3 novembre "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni al mattino sui settori occidentali e settentrionali della regione, anche a carattere locale rovescio. Nel pomeriggio piogge interesseranno in maniera intermittente tutta la regione, in esaurimento nella serata. Venti: meridionali, da moderati a forti, specie sui settori appenninici. Temperature: ancora stazionarie".

Venerdì 4 novembre "Maltempo fin dal mattino, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sui settori occidentali e settentrionali. I fenomeni si attenueranno nel pomeriggio con residui in serata. Venti: forti meridionali, tendenti a moderati nel pomeriggio. Temperature: massime in sensibile diminuzione; senza variazioni di rilievo le minime".

Sul lungo periodo "tempo instabile con precipitazioni sui settori appenninici in via di esaurimento".