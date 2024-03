Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 3 e lunedì 4 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "temporaneo aumento della pressione sul Mediterraneo centrale, ma nuova perturbazione atlantica in avvicinamento dalla Francia".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 3 marzo "velato in mattinata. Tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Piogge in serata con neve oltre 1300-1500 metri. Venti: moderati da Sud, Sud-Est. Fino a forti sui rilievi più alti".

Lunedì 4 marzo "previsione incerta. Al momento molto nuvoloso con residue precipitazioni nella prima parte della notte e nuove deboli piogge dal pomeriggio-sera. Neve oltre 1200-1300 metri. Venti: deboli da sud, tendenti ai quadranti settentrionali in serata. Temperature: in calo le massime".