Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 3 e sabato 4 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il ciclone mediterraneo Juliette continua la sua evoluzione, ormai in fase matura, sul Tirreno centro-settentrionale, provocando maltempo, con i sistemi frontali a esso associati ormai completamente occlusi, sul Sardegna e regioni tirreniche, mentre è atteso un miglioramento sulle regioni settentrionali. Esso tenderà a insistere in area mediterranea, perdendo rapidamente d'intensità, almeno fino a sabato, poi verrà soppiantato da più decise correnti settentrionali".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 3 marzo "ancora tempo perturbato con nubi a tratti compatte e precipitazioni sparse dalla tarda mattinata e nel pomeriggio; attesi isolati rovesci o temporali nelle zone centrali e meridionali dell'Umbria. Nevicate in Appennino fino a 1000-1200m, specie sui versanti esposti a Levante. Fenomeni in rapido esaurimento nel corso della serata. Venti: da moderati a forti nord-orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 4 marzo "Instabilità residua sui settori sud-orientali della regione, con qualche isolata precipitazione nel pomeriggio. Migliora con decisione sul resto della regione. In serata cielo poco nuvoloso ovunque. Venti: da forti a moderati settentrionali, tendenti a deboli in serata. Temperature: massime in aumento; in deciso calo nei valori serali che, nel corso della notte potranno essere prossimi o di poco inferiori allo zero, dando luogo a locali gelate anche a bassa quota".

Domenica 5 marzo, si legge ancora sul sito, "bel tempo, con nubi in aumento dalla serata". Lunedì 6 marzo "tempo instabile con precipitazioni isolate nel pomeriggio".