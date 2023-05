Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vortice di bassa pressione insiste sull'Italia Meridionale innescando, anche, flussi instabili sulle regioni adriatiche. Da domani pomeriggio rimonta dell'alta pressione che manterrà tempo stabile almeno fino a sabato".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 3 maggio "Isolate precipitazioni al mattino sui settori orientali, in progressivo esaurimento nel corso del pomeriggio. Sul resto della regione, nuvoloso al mattino con aperture sempre più ampie nel corso del pomeriggio/sera. Venti: da moderati a forti di Nord-Est, con ulteriori rinforzi lungo la dorsale appenninica. Temperature: senza variazioni di rilievo, al più in lieve calo nei valori serali".

Giovedì 4 maggio "tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per innocui sviluppi pomeridiani sui rilievi. Venti: forti di Nord-Est al mattino, tendenti a calare d'intensità nel pomeriggio. Temperature: minime in calo, anche sensibile; massime in aumento".