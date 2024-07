Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "oggi e domani, il veloce transito di una saccatura atlantica darà luogo a condizioni di generale instabilità anche sull'Umbria. Da dopodomani generale ripresa dell'Anticiclone delle Azzorre con tempo stabile e temperature in aumento, su valori estivi, ma nella media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 3 luglio "Poco o irregolarmente nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio nubi in aumento e precipitazioni sparse che assumeranno, anche, carattere di rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica e sui settori meridionali dove i fenomeni potranno essere localmente intensi. Precipitazioni in esaurimento dalla serata. Venti: deboli o moderati di direzione variabile, con rinforzi durante i temporali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 4 luglio "nuvolosità irregolare al mattino, generale miglioramento nel corso della giornata. Venti: di direzione variabile, tendenti a deboli meridionali in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento, con massime generalmente al di sotto dei 30 gradi".