Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un ampio flusso occidentale interessa l'Europa, portando con se un esteso sistema frontale alimentato da aria polare marittima di origine nord-atlantica".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 3 gennaio "generalmente nuvoloso con precipitazioni intermittenti e di debole entità nel corso della giornata, specie sui settori meridionali e lungo la dorsale appenninica. Venti: forti sud-occidentali con raffiche di burrasca, fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Temperature: in sensibile aumento, specie nei valori minimi".

Giovedì 4 gennaio "momentaneo miglioramento con velature in transito e nuvolosità irregolare nel corso della giornata. Non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: da moderati a forti meridionali al mattino con rinforzi sui settori appenninici caleranno d'intensità nel pomeriggio fino a divenire deboli in serata. Temperature: in calo, anche sensibile, nei valori serali".